Laury FERRER

J'aime le contact. J'ai de grandes facilitées à m'adapter à des publics différents. Je suis autonome et très organisée.

J'ai des connaissances générales et précises dans le domaine de compétence lié au logement et à la vie quotidienne. (Budget, alimentation ...). J'ai également une spécialisation dans le social. ( équivalent éducateur spécialisé ). J'ai des connaissances à la fois techniques et sociales qui me permettent d'accéder à un grand nombres de postes.