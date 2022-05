Je suis actuellement étudiante à l'Ecole Internationale Tunon de Reims.



J'ai toujours eu un réel intérêt pour les langues vivantes et je souhaite me diriger vers le milieu de la communication et de la presse à l'avenir.



Je suis quelqu'un de dynamique, réactif et qui sait prendre des initiatives. J'ai le sourire et une bonne aisance relationnelle.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Littérature française

Microsoft Excel

Microsoft Word

Réseaux sociaux

Microsoft PowerPoint