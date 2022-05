Laury GALARZA

Je suis étudiante en 2ème année d'école d'ingénieur à AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.



AgroParisTech, la grande école européenne d'ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de l'environnement, est né, le 1er janvier 2007, du rapprochement de l'ENGREF, l'ENSIA et l'INA P-G.



Sensible aux problématiques agricoles au sens large, je suis intéressée par les alternatives qui prônent une autre agriculture, plus respectueuse des équilibres naturels et soucieuse de la qualité des produits.



Je m'intéresse aussi au développement de l'agriculture dans les pays du Sud et je suis notamment engagée dans un projet de création de filière autour d'une plante anti-paludéenne au Sénégal.



Je suis volontaire, autonome et j'ai le sens des responsabilités et du travail bien fait.

Mes centres d'intérêts tournent autour des voyages, de la découverte culturelle et de l'équitation. Je suis aussi très attachée aux valeurs familiales et j'accorde beaucoup d'importance au relationnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Adaptabilité

Sens de l'initiative