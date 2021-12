Laury MOLLARD

Bonjour a tous,



avec un BAC+4 et 10 ans d'expérience, je suis à la recherche d'opportunités en cabinet comptable ou je pourrais mettre en oeuvre les connaissances et compétences acquises durant ces années.

Je gère actuellement un portefeuille clients en autonomie, je suis sérieuse , impliquée, assidue, motivée à progresser et s'investir sur du long terme.

Mon but serait également de terminer mon DSCG et continuer vers l'expertise tout en acquérant de lexpérience.



Mes compétences :

Dia client

CEGID

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBIZA