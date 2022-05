J'ai 23 années d'expérience dans le domaine de l'architecture et de la construction à l'ile Maurice. Avant d'etre constructeur , j'ai travaillé avec des cabinets d'architectes trés connus dans le pays. Je me spécialise notamment dans le rénovation des maisons résidentielles et j'ai à mon actif plus d'une quinzaine de projets en trois ans.