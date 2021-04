Lawdas LAWDAS (LOKOSSOU)

FORMATION

2020-2021

3ème année Passerelle Finance à lESG Finance Paris (En-cours)



2018-2019

Licence professionnelle en Finance, Comptabilité et Audit (3ème année)

Université Africaine de Technologie et de Management (UATM) GASA FORMATION du Bénin

Sciences de Gestion



2015-2016

Baccalauréat Général

Collège dEnseignement Général (CEG) 1 Comé (Bénin)

Série D (Biologie Géologie)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Décembre 2020 Mars 2021

Stage au Cabinet KMW CONSEIL (Cabinet de Gestion et Fiscalité à Melun, France)

Taches exécutées :

Classement des pièces comptables

Saisies des pièces comptables

Rapprochement bancaire

Révision des comptes

Lettrage comptable

Déclaration Préalable à lEmbauche

COMPETENCES ET QUALITES

Esprit déquipe et de gestion

Grande capacité danalyse, de synthèse et de rédaction

Organisé, rigoureux, dynamique et autonome

Disponible et intègre

AUTRES COMPETENCES

Langues étrangères: Anglais (niveau scolaire)

Quadra -Word-Excel