Layachi ELLAHKIM

Je suis consultant Chef de projet IT en SI. J'ai commencé ma carrière Ingénieur Manager SI dans le secteur de lénergie. Ensuite j'ai intégré le monde des sociétés de services autant consultant en Base de données et applications. J'ai travaillé ensuite dans la grande distribution dans un contexte international où j'ai occupé plusieurs fonctions.



Mon profil est axé autour du management de projet et l'expertise technique.

J'ai travaillé dans un environnement international avec des équipes multiculturelles où langlais est la langue de communication et j'ai eu loccasion de rédiger des spécifications techniques et de la documentation en anglais.



Je suis à la recherche active d'une mission dans la direction des projets IT.



Mes compétences :

Management de projet

Expertise technique IT .

Production informatique

Cloud

Stratégie et organisation

Études et architecture des systemes et infrastructure

Performance

Management

Budgets

Maitrise des coûts