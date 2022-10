Lazreg MOHAMED SALAH

LMS Consulting

General Manager · Kairouan

En qualité de collaborateur en relation directe avec le chef de projets bâtiments, j’ai toujours été prêt à prendre en charge la réalisation des études techniques dans les domaines Climatisation, Chauffage, Plomberie et sanitaire, Piscines, Fontaine, Air comprime, Fluides médicaux,

Solaire thermique et photovoltaïque, Audit énergétique sur plan, Sécurité incendie, Assistance technique et expertise

sur des projets de construction de bâtiments (tertiaire – industriel) en phase de conception et d’exécution . J’ai du également à réaliser les calculs de dimensionnements et à piloter la réalisation des plans par les Dessinateurs Projeteurs. Ma tache consistait encore à participer à la synthèse technique, tout en optimisant mes projets en relation avec les autres spécialistes (structure, électricité ...), aussi bien qu’au développement commercial de mon agence en restant toujours à l'écoute des besoins de mes clients.



Mes compétences :

Bloc Opératoire

Commerciale

Dimensionnement

Energétique

Energie

Environnement

Génie energetique

installation

Technico commerciale

Traitement d'air