Le Bois Surnaturel HIRONWOODS

Dès la fin de mes études spécialisées dans la filière Bois, jai commencé à travailler dans une entreprise qui fabriquait du contreplaqué. La technique principale pour la fabrication de ce matériau est le déroulage du bois (voir la rubrique « Technique » ) Le déroulage du bois cest, selon sa définition originelle : « Dérouler le Bois à la manière dun rouleau de papier... »



Assimiler le Bois à du papier ? Une idée utopique ?







En tous cas une idée qui ma habité et fait réfléchir pendant longtemps !



10 ans après, avec la détermination et la volonté de concrétiser toutes les réflexions liées à cela pendant tout ce temps, HIRONWOODS naissait !



Et cest donc dans le Jura, entre deux villages dun canton joliment nommé « Le Val dAmour », que notre atelier est situé. Tout cela dans un environnement complètement cohérent avec son activité : en pleine Nature ! Entourés de forêts, vignes et vergers, nous fabriquons artisanalement nos produits de carterie tels que les cartes postales, marque-pages, et même les enveloppes... Tout cela en BOIS !







La carterie traditionnelle est ainsi revisitée par loriginalité de notre support, de nos méthodes.





A mi-chemin entre la carte et lobjet, pour faire plaisir ou se faire plaisir. Voici quelques détails qui vous permettront de mieux cerner et jespère encore mieux apprécier nos produits chargés de notre savoir faire unique et de toute lâme de notre belle histoire dentreprise

Fabien Hiron