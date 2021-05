Le Breton JACQUES

Bonjour, après l’École des Beaux-Arts d'Angers, et une formation de mouleur-fondeur d'Art à l'ENSAM,

mes activités professionnelles ont été centrées principalement autour de la restauration-conservation des instruments et appareils du patrimoine des sciences, avec une approche à la fois historique, technique, et sociologique. Expert agréé, mes principales interventions professionnelles sont:

- Conception et réalisation muséographique du Musée Européen de la Communication, au château de Pignerolle, près d'Angers (Saint Barthélémy d'Anjou), 2étoiles au guide vert Michelin, plus de20 000 visiteurs annuel. (1989-1991)

- Musée scientifique de l’École Polytechnique (Palaiseau), dans le Salon d'honneur. (1988-1990)

- Collections du Musée d'Histoire de la Médecine, Paris (Université René Descartes).

- Collections du Musée National du Cinéma.

-Collections historiques de l’École Nat. Sup. des Arts et Métiers, à Angers. (Depuis 2010)

- Préparations du bicentenaire de la création de l'ENSAM d'Angers, pour 2015( Responsable comité Patrimoine).





Mes compétences :

Objets scientifiques

Objets d'Art et de collection

Philosophie

Cabinets de curiosité

Art

Histoire de l'art