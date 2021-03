Vous êtes dirigeant(e) dune PME, agence de communication, site internet ou intermédiaire de l'immobilier, vos photos sont-elles des photos professionnelles ? Donnez-vous une bonne une image de votre société?



Le Comptoir Photo Pro - Photographe professionnel spécialisé pour les entreprises installé à Trégueux aux environs de Saint-Brieuc, Lannion, Lamballe, Dinan, Plérin, Ploufragan, Loudéac, Langueux, dans le département des Côtes-d'Armor (22) en Bretagne.

CE QUE JE FAIS ET AVEC QUI JE TRAVAILLE



J'aide les dirigeants, les responsables, chefs d'agences de communication, site internet et l'immobilier à obtenir des images professionnelles et attirer plus de prospects grâce à la photographie.



Photographe corporate entreprise spécialisé en communication d'entreprise :



Reportage d'entreprise

Portrait corporate - Linkedin - Trombinoscope

Immobilier, Architecture, Suivi de chantier

Evénementiel

Culinaire

Apporter une image professionnelle de votre activité

Inspirer la confiance auprès de vos clients - prospects

Attirer de nouveaux prospects

Accroitre le chiffre d'affaires



LES SOLUTIONS QUE JE VOUS PROPOSE



Quelle que soit votre entreprise petite, moyenne ou grande

J'établis avec vous, un plan de communication selon vos attentes , vos valeurs, votre cible afin d'être en cohérence avec votre marque et ainsi attirer plus de clients.

Je vous garantis une prestation photo qui correspond à vos attentes et un délai de traitement rapide.





CE QUE LES CLIENTS DISENT



"Hong-Phuc BUI a été créatif et rapide pour la réalisation du travail demandée par mon agence. Nous sommes satisfaits des clichés livrés. " (Elie B.)



"Un photographe qui réussit à prendre l'imperceptible. Vous ne pourrez pas lui cacher vos émotions. Un vrai professionnel et un travail d'une qualité formidable. N'hésitez pas avec lui les photos prennent une autre dimension." (Olivia B.)



"Le Comptoir Photo sait capter les meilleurs points de vue pour mettre une scène en valeur, tant par les émotions dans ses portraits que par les perspectives des lieux. Et c'est un plaisir de travailler avec Hong Phuc car cela se fait dans la bonne humeur !"(Coralie V.)



"J'ai choisi Hong-Phuc BUI pour le reportage de mon entreprise. Quel professionnalisme! Nous avons réalisé un rendez-vous en amont pour préparer la séance photo afin de bien préparer chaque mise en scène. Chaque étape de mon travail a pu être mis en avant dans le détail, et les zooms sont magnifiques! Un excellent professionnel! A recommander les yeux fermés! " (Lorelei E.)





Vous souhaitez améliorer votre image de marque de votre société (PME/ETI/Agence de Communication, site internet, intermédiaire de l'immobilier)

Vous désirez vous démarquer de vos concurrents afin d'attirer plus de clients.



