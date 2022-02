Léa AFCHAIN

Elève rigoureuse de l'ESME SUDRIA ( école d'ingénieur pluridisciplinaire ) depuis 2016. Passionnée en programmation et en impression 3D. Je suis également depuis 2016 présidente de l'association Sudriadditive, une association qui initie tout publique ( primaire, collège, lycée, professeurs...) à l'impression 3D et à la CAO. j'ai l'envie d'apprendre



je suis à la recherche d'un stage ouvrier de 1 mois (entre Juillet et Août)



Mes compétences :

Arduino

MATLAB

Python

C

Programmation informatique

Modélisation 3D

Impression 3d