Léa BOIGNÉ

Chef de projet print & digital



Plus de deux ans d'expérience dans différents domaines :

> Digital

> Motion Design

> Print

> RP



Création de concepts événementiels, promotionnels et digitaux.

Création de stratégies de communication

Conceptualisation d’applications mobile

Creation de contenus et support BtoB



Relation clients, suivi de production, budgétisation, analyse des demandes et des besoins de production.



Intéressée par les problématiques digital in store, les nouvelles technologies, le secteur de la grande consommation.



Mes compétences :

Marketing

Marketing direct

Communication

Publicité

Grande Distribution

Chef de projet

Gestion de projets