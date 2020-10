Léa GRZELINSKI

Je suis actuellement diplômée du Master FESIPCA (Formulation et Evaluation Sensorielle des Industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire) en option parfumerie, en partenariat avec l'Ecole Supérieure du Parfum de Paris.

J'ai effectué cette formation sur deux ans, en alternance dans la prestigieuse Maison Guerlain. J'ai été formée principalement en évaluation parfums (soin, parfum, maquillage) pour des projets destinés à différentes zones géographiques et pour différents types de supports. Ce fut un apprentissage très enrichissant durant lequel j'ai également travaillé sur des reformulations sans allergène, des mises en conformité d'anciens parfums ou encore des projets de parfumerie naturelle.

J'ai également appris le métier de créateur de parfums à travers un projet de fin d'étude sur la parfumerie naturelle en bougie, l'apprentissage des matières premières olfactives et la réalisation d'accords de base en parfumerie.

Enfin, ces deux années m'ont permis d'exercer le métier d'assistant parfumeur : pesée des formules des parfumeurs, gestion des stocks, commandes/réceptions des matières premières...