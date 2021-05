Léa GUNTHER-DUPONT

Prochainement titulaire dun BTS Tourisme réalisé en formation initiale au Lycée hôtelier et de tourisme Paul Augier.



Je suis à la recherche d'une entreprise qui puisse m'accueillir en contrat d'alternance pour la rentrée 2021 dans le cadre de mon admission en LP Commercialisation des Produits Touristiques, parcours Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, au sein de l'Institut Francilien d'ingénierie des services à Serris (77).



La rentrée scolaire s'effectuera le 27 septembre et la durée du contrat s'étend sur un an à partir de cette date.



Rythme scolaire :

2 mois entreprise / 1 mois école



Me contacter :

Mail : dup.lea18@gmail.com

Sur Viadeo