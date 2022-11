En poste depuis 2018 au poste de chargée de clientèle, je gère un portefeuille clients de la tenue à létablissement des liasses fiscales. Je suis une personne curieuse et motivée qui ne demande qu'a apprendre les techniques pour être une professionnelle à l'écoute des clients et compétente.



J'aspire à devenir expert-comptable et c'est pourquoi je suis en cours dobtention du DEC.