Je termine actuellement une licence en Management de la Logistique Internationale en effectuant mon stage et ma thèse de fin d'études au sein du groupe Hager à Blieskastel en Allemagne. Je suis en effet une formation doublement diplomante en franco-allemand entre Metz et Saarbrücken. Je souhaite poursuivre en master Supply Chain à la rentrée 2022, en alternance. Je recherche alors une entreprise ayant besoin d'une étudiante dynamique et créative.