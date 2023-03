De nature dynamique et sociable, j'aime me fixer des objectifs et relever divers challenges. Apprendre pour aller toujours plus loin. J'aime privilégier les relations de confiance, du côté fournisseur, comme du côté client, en axant mes échanges sur les besoins et les attentes de mon interlocuteur.

Après plusieurs expériences dans les transports urbains et routiers, je me suis orientée vers le secteur de l'aéronautique. Aujourd'hui, acheteuse au sein de la société Antavia SAS, j'ai découvert un secteur d'activité riche et dynamique



Mes compétences :

Commerciales

Aeronautiques

Pack Office