Léa PAÏSSÉ

J'exerce actuellement un métier que j'adore mais qui ne me correspond plus, c'est pourquoi je souhaite me réorienter professionnellement.

Ecoute, conseil, relations clients, mais aussi confiance et engagement sont des valeurs professionnelles qui me semblent importantes. Le métier de gestionnaire de paie vers lequel je souhaite me tourner aujourd'hui réuni ce que je recherche pour être bien dans mon travail. C'est pourquoi je suis en recherche d'une entreprise afin de commencer au plus vite la formation en alternance.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations et si vous souhaitez en savoir plus sur mes motivations et mon projet professionnel !



Mes compétences :

