Léa PALLARD

Je suis titulaire d'un Bac STI2D en spécialité Système Information Numérique que j'ai eu lors de l'année 2019-2020.

J'ai fais de nombreux stage dont deux principalement d'ans le domaine de l'internet .

Le premier que j'ai réalisé en seconde dans une Entreprise de formation pour adulte , dans le domaine du Web design c'est d'ailleurs a partir de se stage que je me suis orienter dans le monde de l'informatique.

Le deuxième dans une boutique de vente de produit de Corrèze, ou j'ai principalement travail sur les retouches d'images prise et ou j'ai pus discuter avec un professionnel dans le domaine de la création de site.



Actuellement je suis en formation dans Le DEUST webmaster et métier de l'intranet en première année.