Bonjour à tous,



Je suis Léa Pigot, j'ai 24 ans. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des matériaux. Je suis actuellement "technicienne de laboratoire" en CDD depuis 2 ans à l'Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement durale, à Pessac. Ce poste est très intéressant mais ça ne correspond pas vraiment à mon domaine d'étude. J'aimerai faire de la caractérisation physico-chimique sur des matériaux (composite, polymères ... etc).

J'ai deux diplôme à mon actif:

- un DUT mesures physiques, option Mesures et contrôle physico-chimique à l'IUT de Bordeaux 1

- une licence de chimie, option science des matériaux à l'Université Bordeaux 1







Mes compétences :

mécanique

Traitement de surface

Métrologie

Polymères

Spectrométrie

Caractérisation des matériaux

Environnement

Matériaux composites