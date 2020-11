Passionnée par l'art depuis toujours, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Actuellement étudiante en licence professionnelle dans le domaine graphisme en troisième année d'étude, je suis en alternance dans l'entreprise Helfrich, où j'occupe actuellement le poste de graphiste print & web et assistante marketing. Lors de ma seconde année d'étude j'ai travaillé en tant que chargée de communication pour le service web advanGO by Helfrich. Je suis devenue un véritable couteau suisse grâce au DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet. Communication print, création graphique, mise en page de catalogues, communication web newsletter, rédaction web ou encore motion design, ma passion pour le graphisme se traduit dans mes activités. Polyvalente et organisée, j'aime mener les projets de la prise de brief à leur livraison. C'est la richesse de l'échange dans le contact direct avec le client qui me plait dans le domaine du graphisme et du multimédia en général.



Je souhaite poursuivre mes études en Master Communication Visuelle ou Direction artistique en alternance. Je suis donc dés maintenant à la recherche d'une agence ou d'une entreprise afin de pouvoir réaliser mon projet professionnel.



En dehors de mon travail, j'adore regarder des séries, cuisiner de bon petits plats, et décorer mon chez moi. Je pratique également la course à pied et la randonnée, ce qui me permet de faire de jolies photos et d'aiguiser ma créativité. Après 5 ans d'entrainements intensifs dans le monde du cheerleading, j'ai décidé cette année de faire une pause afin d'accorder plus de temps à mes études et mes loisirs créatifs.