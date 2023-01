Lédicia SPACIL

Quelle doit être la posture d'un recruteur ?

Ma vision est que l'écoute et la compréhension des organisations sont une nécessité. Je considère la réussite de mes clients comme la mienne. C'est donc tout naturellement que je me positionne en business partner pour prendre la mesure stratégique de chaque recrutement.



Mon approche ?

- Une expertise orientée vers la recherche de profils rares m’a sensibilisé aux différentes techniques de 'sourcing' et d'approche directe. Je travaille en m'appuyant sur une équipe de chargés de recherche organisée par métier.

- Une attention particulière à l'innovation : Dossier de synthèse candidat complété d'une vidéo sur des mises en situation choisie par le client, une solution de coaching et de formation en recrutement...

- Une forte culture de la réactivité qui est devenue indispensable aujourd'hui dans la course aux talents



Une cause qui me tient à coeur ?

Depuis 12 ans, d'abord pour comprendre les formations des futurs recrutés, puis pour servir une cause qui m'est devenue chère, j'accompagne les étudiants de différentes formations du supérieur sur leurs projets professionnels.

Je suis notamment responsable pédagogique d'un Master Nanosciences en alternance. L'alternance étant à mes yeux une voie d'avenir pour notre enseignement supérieur, j'interviens à l'université, en école de commerce et d'ingénieur.



Pour mieux me connaître ou me rencontrer, n'hésitez pas à me contacter :

