Lefi ABDELMONEM

Maîtrise de PrestaShop : Connaissance approfondie de la plateforme PrestaShop, y compris son installation, sa configuration, l'intégration de thèmes et la gestion des modules.



Gestion de projet : Capacité à planifier, organiser et superviser des projets e-commerce de différentes tailles, en tenant compte des contraintes de temps et de budget.



Communication : Excellentes compétences en communication écrite et verbale pour faciliter la collaboration entre les différentes parties prenantes d'un projet e-commerce.



Conception et développement web : Expérience dans la création de sites web attrayants et fonctionnels en utilisant des langages de programmation tels que HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL.



SEO et marketing en ligne : Connaissance des meilleures pratiques de référencement et des stratégies de marketing en ligne pour accroître la visibilité et le trafic d'un site e-commerce.



Analyse et optimisation des performances : Aptitude à analyser les données de trafic web et à identifier les opportunités d'amélioration pour optimiser les conversions et les ventes en ligne.



Gestion des stocks et logistique : Expérience dans la gestion des stocks, l'intégration de systèmes logistiques et la coordination des livraisons pour les boutiques en ligne.



Connaissance des réglementations et des normes de sécurité : Maîtrise des exigences légales et des normes de sécurité en matière de protection des données et de paiement en ligne.



Travail d'équipe et leadership : Capacité à travailler efficacement en équipe, à motiver et à diriger les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs du projet.



Adaptabilité et apprentissage continu : Capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux évolutions du marché e-commerce, en mettant constamment à jour ses compétences et ses connaissances.