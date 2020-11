Lehmann HERVÉ

Futur Ingénieur multi-compétent en Mécanique / gestion de projet | Pilote planeur



Proposition de compétences/services : 6 mois de stage ingénieur

Disponible Téléphone/Mail/Skype/...



Compétences:

- technique (CAO IAO FAO - Conception | dimensionnement de machines / mécanismes (KISSSOFT) / structures (éléments finis + simulation & optimisation + couplage ANSYS / Tableur ou ADAMS-Simulink...) | réalité virtuelle, augmentée ou mixe - industrie 4.0 | pilotage de robots "Lyapunov" "Denavit-Hartenberg" .../ de machine-outils CNC/ d'automates industriels & réseaux industriels | MATLAB MAPPLE MODELICA PYTHON C++)



- analyse (Besoin fonctionnel - Produit finis - risque || esprit critique et recherche / documentation technique || fabrication : forge, fonderie, impression 3d, découpe laser)



- savoirs être (management d'entreprise, d'équipe et de soi, gestion de projet, support humain et motivant, prise de décision, responsabilité, sang froid)



- interculturel (français - anglais bilingues compétences professionnelles complètes | allemand comprend et arrive à interagir)





Guitariste et Dessinateur autodidacte, j'adore partager mes passions et mes connaissances s'y relatant. J'anime les activités planeur d'une association aéronautique.



Je travaille tous les jours sur moi, j'en suis d'autant plus ouvert au monde. J'aime le mouvement et la dynamique mais surtout de découvrir et de grandir.