Lehwald JONATHAN

Gestionnaire en assurances pour le groupe Banque Populaire Caisse d'épargne Assurances (BPCE ASSURANCES) je suis chargé de la gestion des contrats de BPCE : gestion IARD auto, habitation, gav,pj, parabancaire ,assistance réseaux agence, traitements des mails agence et clients, résiliations, suivi fichier central AGIRA.



De ma formation initiale en assurance et licence juridique je ne ferme pas la porte à la découverte d'une autre fonction au sein de l'entreprise ou bien d' une autre compagnie ex: gestion des sinistres auto, habitation, risques divers.