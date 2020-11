Leïla JULIEN

Directeur Administratif et Financier de Sword France



Sword France est une société spécialiste en IT/Digital et Software, accompagnant les Grands Comptes dans leurs programmes de transformation technologique et digitale.



Créée en novembre 2000, la société compte aujourd'hui plus de 600 collaborateurs.



Le 29 septembre 2020, après 20 ans de développement au sein du Groupe Sword, léquipe de management opérationnel de Sword France a fait lacquisition des activités IT françaises avec lappui du groupe européen de capital-investissement Argos Wityu (siège à Paris), spécialisé dans laccompagnement au développement des Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI).



Lobjectif est de poursuivre et daccélérer la croissance de ses activités IT pour devenir lacteur de référence dans la valorisation des données par ses spécialisations.



Conseil et Services IT : Sword sengage majoritairement au forfait et sappuie sur un réseau de centres de compétences (Business Units) dans des domaines spécialisés : systèmes dinformation géographique, Content Services, moteurs de recherche dentreprise, marketing digital, CRM, portails et réseaux sociaux dentreprises, data et business intelligence, développement web et mobile, infrastructure et cloud, cyber sécurité, Workspace, éditique, propriété intellectuelle.



Software : Sword développe des lignes de produits on demand dans les secteurs de la propriété intellectuelle (Sword Intellect), de la santé (Sword Orizon), de léditique (Sword Kami), de lanalyse prédictive (Sword Insight) et des collectivités (Sword Citizen).