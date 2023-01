Leila MIMI

J’ai obtenu un BAC PRO Gestion Administration en 2016, puis travaillé pendant quelques mois au sein

de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT, expérience professionnelle qui m’a énormément

apportée, je souhaite aujourd’hui reprendre mes études et me spécialiser dans le domaine de

l’assurance.

C’est avec maturité et en toute connaissance de cause que je compte m’investir pleinement dans ma

formation en alternance, qui est pour moi une belle possibilité d’acquérir en simultané de

l’expérience professionnelle et un diplôme. Par ailleurs, préparer ce BTS en assurance représente

pour moi une opportunité qui me permettra d'évoluer dans un emploi plein d'avenir et en perpétuel

renouveau.