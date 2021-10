Leïla NOGUERA

Actuellement en deuxième année de licence LLCER Espagnol à l'Université de Poitiers, mon expérience professionnelle se résume à des stages et emplois étudiants.

En effet, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un magasin de vêtements et chaussure (Gémo) et d'avoir exercé le métier de vendeuse; j'ai également fais un stage dans une école primaire (CM2), en vue d'un futur métier. De plus, j'ai travaillé dans divers lieu: à Leclerc (2021, mise en rayon), dans un ESAT depuis 2018 (pendant les vacances) où je prépare des plats avec des personnes en situation d'handicap ainsi qu'à la ville de Parthenay, avec le dispositif "argent de poche" où j'ai fais de la peinture et du ménage dans les bâtiments de la ville.

J'ai de nombreuses expériences dans le domaine professionnel et social.