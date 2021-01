Leila SADEGHI

Je suis designeuse de Produit et Calligraphe.



Titulaire dun diplôme en design de produit, dun master en « Innovation Responsable » et bénéficiant dune expérience de six ans dans les différents secteurs de design, je me suis spécialisée dans la recherche des besoins des utilisateurs dans le but de proposer des solutions durables, reposant sur des procédés innovants.



Mes trois domaines dexpertise principaux sont :



- Le conseil et accompagnement en design à laide des outils de UCD, de créativité et de design thinking.

- La conception dexpérience utilisateur et dinterface

- Le management de projet en favorisant lintelligence collective