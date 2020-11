Diplômée d'un master en Biologie Santé, je recherche un poste d'ingénieur d'étude en biologie pour acquérir une expérience professionnelle. J'ai pour objectif d'intégrer une école de management en septembre 2021 pour compléter mes compétences scientifiques et me donner les outils nécessaires pour travailler en industries de santé. Ambitieuse et déterminée, je suis ouverte aux propositions !