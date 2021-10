Léna CARDEAU (LÉNA AMBRE CARDEAU)

Fraîchement diplômée d'un master en environnement et biodiversité, j'ai occupé pendant plus d'un an un poste au sein de la SNCF en tant que chargée de mission environnement. Mon rôle m'a donné la possibilité de me familiariser avec le domaine de la gestion des déchets, des inondations de même qu'avec l'entretien des espaces verts.



Cette année m'a également permis d'apprendre à mener des actions environnementales et à assurer leur suivi quotidien me conférant des compétences en management et gestion de l'environnement.



Aujourd'hui, je me trouve à la recherche d'un emploi qui me permettra de démontrer toute l'étendue de ma motivation ainsi que mon profond engagement envers la protection de la planète.