Lenda HYANEM

Diplômé en Licence professionnelle "développement de projet de territoire, chargé de mission ville et développement durable (et d'urbanisme)", je souhaite amplifier mes compétences dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.



Jai acquis des connaissances du fait de mon cursus scolaire avec les cours des pratiques de lurbanisme et de laménagement ; connaissances des institutions, économie sociale et solidaire, pratique du développement durable ainsi que de la sociologie des risques naturels et techniques.



Je souhaite participer, être acteurs sur un territoire et acquérir les connaissances qui me permettront de me professionnaliser avec un grands nombres dacteurs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Respect des engagements

Dynamique

GANTT Project

Autonome

Sphinx

Diagnostic de territoire