Lény DROUET

Certifié VMware, je consacre mon activité au sein de l'entreprise Pandion à la conception et au déploiement d'environnements virtuels VMware, d'infrastructure de stockage et d'archivage.

Partenaire vmware, EMC & HP, Je conçois des infrastructures multi-sites, et élabore des plans de sauvegardes et de reprise d'activité, intégrant les dernières technologie de stockage, et de stockage virtualisé. Je déploie également la solution de sauvegarde/archivage haute performance Avamar/Datadomain d'EMC.

En complément du socle vmware, j'étudie également les projets de virtualisation d'application, du poste de travail et du stockage.



VMWARE cursus:

* VCP 5 (janv 2013), VCP 5.5 (Recertified Janv 2015), VCP 6 (janv 2017), VCP 6.5 (Janv 2019)

* VTSP 5: Business Continuity, Server Virtualization (Design and Upgrade), Software-Desgin Storage .

* WorkShop: ICM 5, vSphere 5 Design, Vsphere 5 Continuité et reprise d'activité



Consultez mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/leny-drouet



Mes compétences :

Serveur et stockage

Gestion de projet

Infogérance

Vmware vsphere 5 (VCP5)

Hébergement cloud

Virtualisation

Vmware

Chef de projet

Windows 7

Réseau

EMC²