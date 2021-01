Lény PERRON

Communiquant & Organisé



Responsable recouvrement | Gestion des litiges par la communication | Avec dynamisme et abnégation



Depuis 9 ans, je travail dans le milieu du recouvrement de factures impayées avec pour objectif d'associer l'écoute et l'efficacité. Travailler auprès des particuliers, les accompagner au cours d'une période délicate, les aider à organiser leur finances et leur permettre de repartir sur des bonnes bases, cela représente pour moi une véritable source de satisfaction. Parallèlement, dans la relation entre professionnels il est important de comprendre quelles sont les origines du retard de paiement, ne pas mettre un client aujourd'hui débiteur dans une case et ne pas fermer la porte à de futurs collaborations. L'essentiel réside dans la compréhension globale de la situation, dans la capacité à investiguer, identifier les bons interlocuteurs et à s'avoir se montrer ferme lorsqu'il s'agit d'honorer un accord convenu.



Au cours de ma carrière j'ai pu acquérir et approfondir les compétences suivantes :



- Excellente aptitudes à la communication et à la rédaction

- Obtenir la régularisation de créances en favorisant systématiquement une approche amiable

- Equilibrer le qualitatif et la volumétrie afin de toujours tenir les objectifs fixés

- Manager des collaborateurs

- Développer des process et utiliser le digital pour diminuer les actions chronophages

- Maitriser l'ensemble de l'environnement financier d'une entreprise en passant par la prévention du risque, la facturation, l'encaissement des règlements, le recouvrement, le contentieux ainsi que le suivi des audit comptable et financier.

- Organiser le temps de travail et les différents documents associés

- Entretenir et étendre mes relations professionnelles



Cette expérience accumulée définie aujourd'hui mon approche du recouvrement :



Pour comprendre et solutionner un litige, quelque soit son ampleur, il faut savoir comment fonctionne une entreprise, faire preuve de persévérance et d'empathie afin de parvenir à un accord fiable et à la régularisation de la dette.