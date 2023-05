Léo LAGARDE

Fraîchement diplômé d'un master (BAC+5) "Management et Sécurité Alimentaire" au parcours européen (France, Espagne et Irlande), je suis actuellement en recherche d'emploi.



Durant mon stage de fin d'études, j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de responsable Hygiène-Qualité et de pratiquer des audits internes en matière d'hygiène alimentaire. Ayant particulièrement apprécié ces expériences en lien direct avec le terrain, je désire m'orienter vers un des métiers de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, si possible auditeur au sein de la chaîne alimentaire.



Mes compétences :

Sécurité alimentaire

Gestion de projet

Techniques de management

Techniques d'audit qualité

Hygiène des aliments

HACCP

Permis B (voiture)

Microsoft Office