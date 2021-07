Léo MARCHAL

Https://www.leo-marchal.fr/



Consultant en marketing digital spécialisé en SEO, jaccompagne les entreprises dans leurs stratégies de communication digitale et met en place les outils nécessaires à leur succès.



Mon approche combine une utilisation des différents leviers dacquisition de trafic et une optimisation de lexpérience utilisateur afin de convertir les visiteurs en clients et de garantir une rentabilité à mes actions.



Suite à mes expériences en agence comme chez l'annonceur, je possède un large champ de compétences et suis aujourdhui à même de piloter de bout en bout la stratégie marketing digitale des TPE / PME.





Mes domaines dexpertise :



- Création de stratégies digitales

- Création et animation de sites internet & e-commerce

- Mise en place de stratégies SEO (référencement naturel)

- Publicité digitale (Google Adwords, Display, Facebook Ads)

- Création, envoi et suivi de campagnes demail marketing

- Inbound marketing, rédaction web



Mes compétences :

Marketing stratégique

E-commerce

Web Marketing

Google Adwords

Rédaction web

Email marketing

Wordpress

Google analytics

SEO