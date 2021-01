Leon BUSIAKIEWICZ (LEON BUSIAKIEWICZ)

Nom(s) / Prénom(s) LEON BUSIAKIEWICZ

Emploi recherché / Domaine de compétence Conseil Assistance Formation Management de structure qualité Certification dentreprises sur la bases des référentiels ISO 9001 / EN 9100/9110/9120 / AQAP 2120 / EN 13485 / ISO 14001 /22000 / HACCP +++ Expertise et diagnostics en dispositifs de surveillance et de mesures (métrologie industrielle en aéronautique, mécanique et pétrochimie) Gestion de projet en amélioration de processus (ressources humaines approvisionnements et logistique gestion des instruments de mesures qualification de procédés et installations). Mise en place du LEAN Management +++++



Expérience professionnelle



Dates 1994 à ce jour

Fonction ou poste occupé Auditeur de lAFAQ AFNOR Certification certifié IAQG Aerospace

Principales activités et responsabilités

Plus de 800 missions de conseil, daudit et dévaluation réalisés en France et à létranger (Portugal Pologne Algérie - Angleterre USA Californie Maroc ) sur la bases des référentiels normatifs suivants : ISO 9001 EN 9100 + AQAP EN 13485 - ISO 14001 / 22000 dont 300 pour le référentiel aéronautique EN 9100

Nom et adresse du fournisseur principal de prestations

Type et secteur dactivité - AFNOR Certification 11 rue Francis de PRESSENSE 93571 La Plaine St Denis

Management dentreprise Normalisation +++



Conseil en Management Formation Pilotage de projets et certifications

1994 à ce jour

FRANCE > Dunlop EURO RSCG CCI de Mantes INTERCONTROLE (AREVA) Hitachi Ecoscan ERI AEP MPM HFN - KEP SYST - +++

ALGERIE > Gaz Industriel (10 sites ex AIR LIQUIDE) - KAHRIF (Réseaux Aériens sous-terrain HT/MT

ENICAB (câbles HT/MT) - INERGA (Ingénierie TP) SAÏDAL (médicaments) ALFATUB (pipelines)

ENOF (extraction minière) GCB (Ingénierie TP et ouvrages dart) ETTERKIB (ingénierie Industrielle en pétrochimie

CETIC (Institut de formation et conseil en stratégie dentreprise) REELEC (équipements et installations électromécaniques) -

ERIAD ALGER (minoteries)

ENASEL (sel gemme et sel de roche)

POLOGNE > LITPOL (industrie mécanique) POLAM (plasturgie équipements électriques) -

ERGOM (éléments de carrosserie automobile) - TRW STEERING (colonnes de directions automobiles)

SERMO (moules industriels) - LACROIX ELECTRONIQUE (cartes et composants électroniques pour lautomobile)

USA CALIFORNIE > CANYON MARSHALL NELSON VANTAGE LEDA AEROSPACE - EATON (industries dactivités diverses - mécaniques plasturgie et composites)



Audits règlementaires en Inspection pour activités industrielles de Sept 1995 à Juin 1997 - COFRAC INSPECTION Rue de Lyon - Paris

Fonction : Auditeur COFRAC Branche Inspection (Responsable M. Durand)

Mission : Audits qualité réalisés sur la base des référentiels ISO 45004 Interventions auprès des organismes de contrôles et inspection dans les domaines du levage, électricité, appareils sous pression.



Activités de CND sur centrales nucléaires et conduites de gaz

De Novembre 1993 à Mars 1994

ECW - BIEVRES 91570 - Fonction : Assistant au Directeur de la Qualité (M. Pakula)

Mission : Remise en conformité du système qualité, élaboration plans qualité, procédures, préparation à la certification ISO 9001 et Cas 1 EDF. Travaux en collaboration avec M. Lhermitte ex responsable des laboratoires centraux EDF membre des commissions normatives AFNOR. Mise en place dun plan qualité particulier pour les activités de soudage et radiographie gaz avec supervision par les services technique GDF de Compiègne.



Activités de conception déquipements en US et de prestations de CND sur sites nucléaires Juin-Juillet 1993 - INTERCONTROLE - 94150-RUNGIS-

Fonction : Assistant au Directeur de la Qualité (M. Gallet)

Mission : Réactualisation du M.A.Q et procédures associées sur la base des référentiels ISO 9001 - 85114-11 EDF, 50CQA, avec pour objectif la certification ISO 9001.



Etudes et Construction de Moteurs dAvions

De Décembre 1973 à Décembre 1992

SNECMA MOTEURS (SAFRAN) - 91100-EVRY.CORBEIL

Fonction : Qualiticien Produit Aéronautique de 1982 à 1993

Diverses responsabilités de 1973 à 1982 - Métrologie Méthode Montage et Fabrication Réacteurs



CCI de Versailles

Avril/Juin 1994

Formation aux audits de certification de système qualité

Formation sanctionnée par la réussite à lexamen dauditeur ICA AFAQ



ICOPREF Juvisy 91000 - 1993 - Formation en Maîtrise en management de la qualité



Lycée technique de Douai - 59500 - de 1961 à 1967 Bac S / BTS mécanique industrielle / Préparation examen dentrée Ecole des Mines de

Douai Interruption des études en seconde année.



Aptitudes et compétences personnelles

Langue maternelle Français et Polonais

Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à une conversation Sexprimer oralement en continu

Anglais A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire

Allemand A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire A1 Elémentaire (*) Cadre européen commun de référence (CECR)



Aptitudes et compétences sociales Formé aux exigences sécurité et ergonomie aux postes de travail retour dexpérience du fait davoir été membre dun CHSCT Aéronautque



Aptitudes et compétences organisationnelles Retour dexpérience naturel du fait de mes activités de consultant formateur et auditeur retour dexpérience SNECMA connaissances des PART 21 et 145.



Aptitudes et compétences techniques Mise en place de : HACCP dans le milieu agro-alimentaire dAMDEC produits/process dAnalyse de risques processus. Gestion de la sécurité Aéronautique (référentiel DGAC P - 50 - 11 Ed. 1 - 03/2011) Maîtrise des facteurs humains activité soumises au PART 145 réparations aéronautiques EN 9110





Aptitudes et compétences informatique pour les outils de traitement de texte (excel pp access)



Permis B et Permis Mer



Information personnelle Veuf Accepte les emplois à temps partiel