Léon Darcy NDAGIJIMANA (NDAGIJIMANA)

Diplômé de Master à l'Université Grenoble Alpes en Génie Civil parcours construction durable et environnement.

Mes compétences métiers sont telles que:

Préparation de projets

Etudier la faisabilité de travaux,

Etablir le dossier de consultation des entreprises,

Répondre aux appels doffres,

Etudier les éléments techniques du dossier,

Organiser les chantiers,

VISA de plans VRD.

Gestion de projets et des travaux

Veiller à la bonne application des règles de sécurité et dhygiène,

Optimiser la marge de production des chantiers,

Assurer le respect du planning et lavancement des travaux,

Gérer des équipes de production,

Tenir et rendre compte des réunions de chantier,

Participer à la réception des travaux.

Bureau détude structures

Métré et étude de prix,

Organisation, planification et coordination,

Dimensionnement des ouvrages en béton armé aux états limites,

Dimensionnement des ouvrages de soutènement,

Etude du sol.