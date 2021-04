Leonel DIAS MENDES

Formateur de portugais natif, diplômé, expérimenté et passionné



De nationalité portugaise et ayant vécu une vingtaine dannées au Portugal, dans la région de Leiria, je maîtrise parfaitement la langue. Jenseigne tous les niveaux selon la norme portugaise (accent de Coimbra) et je propose de linitiation à la norme brésilienne (sous supports écrits, vidéos et audios).



Je suis diplômé en Histoire par la Faculté des Lettres de lUniversité de Lisbonne et en Didactique des Langues par la Faculté des Langues de lUniversité de Strasbourg. Jai également une formation de Français Langue Etrangère et de Français Langue dInsertion FLE/ FLI suivie à lUniversité de Louvain-la-Neuve, en Belgique.



Jai créé en janvier 2021 ma propre société TIL de Formação.



Je propose des cours particuliers de portugais, dhistoire, de FLE/ FLI et dIntercompréhension des Langues Romanes en présentiel (face-à-face) et à distance (par visioconférence).



Je suis formateur en entreprise et je donne des cours pour adultes (financés par le CPF ou par leurs employeurs), dans plusieurs Centres de Langues, en milieu associatif et au Département dEtudes Ibériques/ Institut des Langues Romanes delUniversité de Strasbourg, où jenseigne la Langue et la Littérature, lHistoire et la Culture Lusophones en portugais.



Jai une expérience de plus de dix ans dans léducation nationale française (de lélémentaire au collège, du lycée à lenseignement supérieur).



Je suis également le créateur, administrateur et blogueur actif du groupe Facebook Lusofonia/ Lusophonie : História, Arte e Cultura, Língua e Literatura pour lentraide aux enseignants de langue portugaise et outil de diffusion du programme du GEPE (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência du Portugal).



Nhésitez pas à me contacter pour plus dinformations, pour connaître mes disponibilités et mes tarifs.



Até já!