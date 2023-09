Leonetta ZARA (LEONETTA)

Je m'appelle Leonetta Zara, je suis une jeune fille de 23 ans. J'ai fréquenté le Liceo Artistico C.Contini à Oristano, en Italie. J'ai ensuite obtenu un diplôme de trois ans en Sciences du patrimoine culturel à Milan. Pendant mes études, j'ai travaillé comme hôtesse pour des événements tels que XFactor et l'AC Milan au stade San Siro de Milan. Cela m'a permis d'être toujours au contact du public, d'accroître mes compétences dans la gestion et l'écoute des clients, dans le travail en équipe et dans des conditions stressantes. De plus, j'ai eu l'opportunité de travailler comme assistant de production chez Axefilm. Je suis une personne déterminée, très attentive aux détails, joyeuse et créative.