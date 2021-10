Léonie VICAL

Je me présente, Léonie, je suis la créatrice de MaléangeConsult et j'accompagne des entreprises ayant besoin d'externaliser leur politique de recrutement. Mon but est d'apporter les meilleurs outils et pratiques de sourcing pour attirer les candidats qui répondent à la culture d'entreprise de mes clients.



Votre intérêt :

Gain de temps

Gain de productivité

Gain financier

Gain d'expertise



Mes prestations :

Définition du besoin client

Caractérisation de la fiche de poste

Rédaction et diffusion d'annonces

Tri des CV et retours à tous les postulants

Sourcing directement sur les réseaux et les jobboards

Pré-sélection téléphonique des candidats potentiels

Test de personnalité

Compte rendu détaillé des échanges et des ressentis

Prise de références

Entretien dévaluation

Intégration du salarié

Suivi du dossier et accompagnement durant le processus de recrutement OFFERT



Types de profils recrutés :

RH et Agences : assistant d'agence, assistant RH, chargé de recrutement, gestionnaire de paie, responsable de formation, talent acquisition, chargé d'affaires, responsable de QVT, manager opérationnel, assistant juridique, responsable d'agence, technicien de planning, responsable de développement...

Comptabilité, Finances, Audit, Gestion : comptable, secrétaire, contrôleur de gestion, expert comptable, commissaire aux comptes, auditeur, gestionnaire de patrimoine, directeur administratif et financier, commercial, assistant de gestion, responsable d'achat et de ventes, chargé de clientèle...

Marketing-Communication : responsable marketing, graphiste, directeur artistique, chef de produit, SEO Strategist, développeur, attaché de presse, chef de projet, community manager, growth hacker, CRM manager, responsable événementiel, ambassadeur de marque, assistant virtuel, rédacteur web, social média manager...