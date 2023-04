Léonore PILLON

Après avoir travaillé dans le conseil en marketing et les études de marché, je me suis orientée vers un univers plus créatif, stimulant et en constant renouvellement.



Des études de marché au conseil en communication, il n'y avait finalement qu'un pas, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je l'ai franchi !



Mes compétences :

Gestion de projets

Stratégie marketing

Communication corporate

Communication externe

Études marketing

Études de marché

Communication évènementielle

Communication visuelle

Shopper marketing

Stratégie de communication

Conseil marketing

Stratégie de marque

Publicité

Gestion de projet

Communication institutionnelle