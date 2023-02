Léopold NDAYISABA (SHANO)

A) Comme tel, aujourd'hui, je n'ai aucun travail rémunéré.

b) Mais, en tant que fondateur d'organisations, je suis notamment:

1) Président Fondateur d'une Plateforme Ong internationale encore en projet E-NICE CENTER spécialisée en bien-être.

2) Président Fondateur d'une Asbl internationale en instance d'agrément spécialisé en intégration des migrants appelée TUJ'I BUNTU, - Humanisons-Nous.

3) Président Fondateur d'une Ong internationale en projet dont le but sera de trouver des solutions exponentielles pour résoudre les questions cruciales du changement climatique. Elle est co-gérée avec Wix;

4) Président Fondateur d'une asbl dénommée ARCAMI BURUNDI fondée en 1996 au Burundi pour contribuer à la réconciliation nationale via le principes des amitiés. Aujourd'hui, il paraîtrait qu'elle couvre tout le territoire burundais.

5) Fondateur solennel de la Confédération Internationale de la Diaspora Burundaise, CIDIABU en sigle en 2009 à Stavanger en Suède. Actuellement, son nom a été transformé et elle est géré à partir de l'Australie;

6) Fondateur de la Communauté Burundaise d'Italie, CBI en sigle en 2008, pour réconcilier la communauté burundaise d'Italie;

7) Fondateur de la Communauté des Réfugiés Burundais en Ouganda, COREBU, devenue aujourd'hui une Ong, etc...



A présent le moment, je me stabilise pour me concentrer surtout sur les 3 premières. Je n'en serai que Président Fondateur et du Conseil d'Administration, mais elles auront à la tête de hauts techniciens pour les gérer dans leur quotidien.