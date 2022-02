Les Jumeaux MAGICIENS

Claude et Laurent ne sont encore qu'à l'école quand un magicien leur prédit qu'ils deviendront à leur tour de brillants prestidigitateurs. Hasard ou pas, au début des années 80, à tout juste 15 ans, ils font la rencontre de Dominique Webb avec lequel ils vont commencer par se produire au Théâtre Mogador dans son spectacle "Magic Story", enchaînent dans les plus grandes salles (Zénith, Palais des Sports, Palais des Congrès…).



Après dix ans de collaboration, les deux frères surnommés "Les Jumeaux" décident de lancer leur propre carrière.

Avec leur tempérament, ils veulent mêler habilement magie et humour. Ils écrivent alors leur spectacle "Drôle de Magie", avec leurs tours inédits complexes ou des grands classiques, mais avec leur style si particulier, celui des Jumeaux Magiciens.

Ils se produisent dans plusieurs théâtres et lieux emblématiques et font les premières parties de Thomas Ngigol, Patson et du Jamel Comedy Club (Casino de Paris).



Depuis ils écument les salles et théâtres, les festivals en province, avec leur spectacle qui enchante les petits et bluffe les grands ! Ils y mêlent leurs talents de close-up, d’illusionnistes, de mentalistes et de comédiens.



Ils jouent également de leur gémellité au cinéma dans "Coco" de Gad Elmaleh ou "Boule & Bill" notamment, à la télévision dans "Quand la ville mord" avec Aïssa Maïga, dans des clips tel que celui de MGMT et dans des publicités comme celle pour La Fondation Abbé Pierre.



Et quand ils ne sont pas sur scène ou devant la caméra, ils en profitent pour transmettre leur passion aux jeunes générations à travers des initiations et ateliers de magie pour le plus grand bonheur des enfants.



Mes compétences :

Comédie

Animation

Théâtre

Film publicitaire

Prestidigitation

Spectacle

Animation de formations