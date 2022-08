Letouzey VALERY

Après 20 ans de restauration c'est en professionnel du service que je me suis tourné vers une reconversion de technicien informatique. A bien y regarder le métier de serveur n'est pas très éloigné du métier de technicien de proximité, nous sommes toujours dans le cadre du service, de l'écoute et de la satisfaction du client/utilisateur. La société HELPLINE m'a offert l'opportunité de pouvoir transformer ma passion pour l'informatique en métier et de pouvoir approfondir et renforcer mes connaissances techniques.

Aujourd'hui, je suis riche d'une chose, c'est de partir travailler tous les matins avec le sourire et l'envie d'aller plus loin.







Mes compétences :

