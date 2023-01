Lhotellier JULIEN (JULIEN LHOTELLIER)

Je m'appelle Julien Lhotellier, j'ai 34 ans, je suis issu d'un double master composé d'une part d'un master recherche en histoire, et un master professionnel en documentation. Entre les deux, j'ai eu l'occasion de faire des séjours linguistiques au Canada où j'ai eu l'occasion de perfectionner mon anglais. Ces deux dernières années, j'ai été dans une période de remise en question professionnelle qui m'a amené à mettre en place un nouveau projet professionnel, travailler dans la communication digitale (rédaction web, Community Management, chargé de communication). Entre-temps j'ai travaillé chez Aviso Conseil en tant que télé-enquêteur à la fin 2021, et aussi en avril 2022. Après cela je me suis lancé dans une formation en Community Management et Brand Content, dont j'ai validé la certification au début du mois de décembre. Depuis lors je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la communication digitale.