Lhymaye LHYMAYE DELET (DELET)

Lhymaye est un jeune footballeur de 17 ans qui mesure 1m85 et évolue au club de RC Joinville en tant que latéral gauche. Lhymaye a commencé sa carrière de footballeur à l'âge de 5 ans.

Ses objectifs futur sont dintégrer une équipe de haut niveau, C'est un objectif ambitieux mais réalisable. Tellement impressionnant que Lhymaye a reçu des demandes de tests au passé de plusieurs équipes de haut niveau, notamment le Paris FC, le FC Nantes, le Sporting Club de Portugal, Everton et Lyon.

Il est endurant et travaille dur pour améliorer ses compétences, y compris sa vitesse et son agilité. Il suit également un programme d'entraînement spécifiques pour améliorer ses performances sur le terrain.

Cependant, il s'est récemment fracturé la cheville gauche lors d'un match de championnat, ce qui a nécessité une pause.

Après sêtre remis sur pied, Lhymaye a été contacté pour participer à l'événement TONSSER UNITED, où il a été testé devant des clubs professionnels en faisant des matchs et des tests physiques. Il a impressionné les coachs, les recruteurs et les influenceurs présents à l'événement et a été contacté par des agents de football. Cela montre qu'il est très talentueux et qu'il a un grand potentiel pour réussir dans le monde du football. Il n'a pas encore pris de décision sur l'agent qu'il souhaite représenter.