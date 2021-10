Titulaire d'un Bac scientifique (1996), je me suis orientée dans le domaine de la Géologie , en effectuant quatre (04) ans de formation universitaire et deux (03) ans spécialisé dans Hydrogéologie.



Après l'obtention de mon diplôme en 2004, j'ai effectué 18 mois d'expérience par le biais du Ministère de l'Hydraulique au sein de l'agence des bassins AHB/AHS en coopération étrangère Allemande en alliance avec le bureau d'étude GTZ, dans le cadre de la réalisation de base de donnés et logiciels, des eaux souterraines et superficielles.



Depuis le 15 Août 2007, j'ai été engagée à travaille à la banque,suite à une expérience dans différents service ( caisse et portefeuille, crédits aux particulier , chargée de la clientèle service commercial) au sein de ce organisme , j'apprends le métier de banquière En étant Conseillère clientèle, je trouve que c'est un métier riche en connaissances à acquérir et en technicité.



Je ne suis pas défaitiste, mais il faut persévérer et se donner le temps d'apprendre, même si cette notion n'est pas évidente à accepter.



Je sais cerner les besoins des clients et des prospects. Je suis capable de travailler en étant autonome comme en équipe. Je suis toujours partante pour découvrir et apprendre lorsque des nouveautés se présentent (cela ne perturbe pas mes acquis mais au contraire, les enrichit). Je m'adapte très rapidement à mon environnement. Je n'hésite pas à donner mon avis et à prendre des décisions car les responsabilités ne me font pas peur.



Mes compétences :

SQL

Microsoft Excel

Restitution

Netscape Navigator

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Access

ArcGIS > ArcView

Adobe Photoshop