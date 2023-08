Liliane GUIDO

LG ShareCom Solution se positionne comme le chef de file

en conseil, en stratégies de développement d'entreprises,

en implémentations de plateformes collaboratives, en intelligence d'affaires, et en solutions ERP et GRC (CRM).

Nous apportons une expertise et un service complet aux entreprises, ainsi qu'un soutien à la clientèle personnalisé



liliane.guido67@gmail.com



CHAMPS DE COMPETENCES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :

• Développement de plateformes SharePoint et implémentation de solutions ERP et CRM,

• Elaboration de processus inter et intra services.

• Spécialiste en création de portails d’intelligence d’affaires (B.I.) et ergonomie d’interface.

• Gestion de projets et d'équipes,

• Elaboration de budgets.



DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES :

• Elaboration des stratégies marketing et plans d'actions opérationnels,

• Gestion des budgets,

• Développement de réseaux de distribution à l'international (recherches et négociations),

• Développement et lancement de nouveaux produits et services (en coordination avec les services R&D),

• Responsable des communications (identité visuelle, documentation, création de marques et positionnement, relations médias à l'international)

• Responsable du e-marketing (sites internet, extranet distributeurs, réseaux sociaux, newsletters),

• Organisation de congrès et séminaires.



FORMATION ET ENSEIGNEMENT :

• Professeur de marketing, communication ET nouvelles technologies en 1er, 2ème et 3ème cycle universitaire,

• Formateur agrée Microsoft : suite bureautique et MS Project,

• Formateur en création d'entreprises auprès de chambres de commerces (développements de plan d'affaires).



Spécialisations : Développement de plateformes Collaboratives SharePoint,

Portails de Business Intelligence, CRM, ERP,

Création d'applications personnalisées, ergonomie d'interface

Stratégies d'entreprise, marketing et communication

Formation et enseignement



Mes compétences :

Microsoft Office SharePoint Designer

Microsoft SharePoint

Plateforme collaborative

Business Intelligence

Microsoft Office 365

Gestion de projet

Conseil

Business development